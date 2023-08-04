Прогноз погоди на вихідні 5–6 серпня: готуємося до екстремальної спеки

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних практично в усіх регіонах України буде дуже спекотною (місцями рекордно) і переважно сонячною. Дощі очікуються лише у західних областях.

Погода в суботу 5 серпня

У суботу в центральних, північних, східних регіонах України та на Закарпатті температура вдень сягатиме +33…+35 °С, а на мешканців південних областей очікують екстремальні +35…+37 °С. На заході температурні показники будуть трохи нижчими — до +31 °С.

Дощі з грозами пройдуть на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях. На решті території — без опадів.

Пам’ятайте, що пік спеки припадає приблизно на 16:00–18:00, а максимальна сонячна активність – на 12:00–15:00. Ці години лікарі наполегливо рекомендують проводити в закритих приміщеннях, що кондиціонуються.

Погода в неділю 6 серпня

Сильні дощі «зіб’ють» температуру в західних областях України — у неділю стовпчики термометрів тут покажуть комфортні +23…+26 °С. На Волині, в Одеській та Хмельницькій областях очікуються +31…+33 °С. В решті регіонів України пануватиме серпнева спека, місцями до +35…+37 °С.

Опади у вигляді короткочасних дощів пройдуть лише на заході країни, включаючи Рівненську, Хмельницьку та Вінницьку області, на решті території — ясно.

Погода у понеділок 7 серпня

У понеділок на сході, півдні та південному сході буде так само екстремально спекотно — +33…+36 °С. У Києві, центральних та північних областях країни термометри покажуть +28…+30 °С, а мешканців західних областей потішить рятівна прохолода — +19…+22 °С.

На сході та півдні погода на початку тижня буде ясною, на заході, у центрі та на півночі пройдуть дощі з грозами.

Режим підвищеної готовності для алергіків

На півдні України починає цвісти амброзія, по всій території країни продовжує цвісти полин. Якщо у вашому регіоні у ці вихідні не передбачається дощу, радимо провести вікенд удома та щодня робити вологе прибирання.

Народні прикмети та вірування

Опівдні на Трохима, 5 серпня, наші предки не працювали, оскільки побоювалися, що польові духи можуть спричинити сонячний удар. Якщо до вечора туман стелився по землі, чекали на спекотний серпень, а що більше зірок було на небі, то вищою була ймовірність швидкого похолодання та дощів.

Дощі на Бориса та Гліба, 6 серпня, віщували похмуру погоду до кінця серпня, а спека та ясне небо — затяжне літо до жовтня.