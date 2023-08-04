Пентагон закликав не плекати ілюзій у важкій битві України проти РФ

Міністерство оборони США попереджає, що боротьба, з якою зіштовхнулася Україна у війні проти Росії, не є легкою.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, пише «Європейська правда».

Представник Міноборони США нагадав, що «Росія мала час побудувати оборону вздовж окупованих нею територій, і Україна веде боротьбу з ними», наголосивши, що «це буде важка битва».

«І тому немає жодних ілюзій, що ця боротьба, в якій опинилася Україна, є легкою боротьбою», – зазначив Райдер.

Речник Пентагону також висловив упевненість, що українці «мають у своєму розпорядженні значний бойовий потенціал, і що вони застосують його в потрібний час і в потрібному місці, щоб захистити свою країну і повернути суверенну територію».