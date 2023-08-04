Гуменюк: Україна не причетна до атаки на корабель РФ у Чорному морі

Про це Гуменюк розповіла під час брифінгу в Медіацентрі України.
«В умовах гібридної війни ворог дуже потужно розгортає інформаційний фронт. Те, що вони готують провокації в Чорному морі, ми попереджали заздалегідь. І це одна з подібних провокацій, яка навіть на інформаційному фронті може бути розігнана саме в такий спосіб», — заявила Гуменюк.
«Це може бути провокування України на конкретні дії, або наганяння страху на судновласників, які намагаються співпрацювати з Україною», — додала Гуменюк.
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