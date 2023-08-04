Гуменюк: Україна не причетна до атаки на корабель РФ у Чорному морі

Про це Гуменюк розповіла під час брифінгу в Медіацентрі України.

«В умовах гібридної війни ворог дуже потужно розгортає інформаційний фронт. Те, що вони готують провокації в Чорному морі, ми попереджали заздалегідь. І це одна з подібних провокацій, яка навіть на інформаційному фронті може бути розігнана саме в такий спосіб», — заявила Гуменюк.

Керівниця наголосила, що ніяких доказів щодо атаки корабля, окрім твердження російської сторони, немає.

«Це може бути провокування України на конкретні дії, або наганяння страху на судновласників, які намагаються співпрацювати з Україною», — додала Гуменюк.