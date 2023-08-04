«Готові без вагань застосувати зброю»: Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю

Про це повідомляє TVP.

На брифінгу міністра оборони Маріуша Блащака та генерала Марека Соколовського оголосили, що Польща перемістила у Підляське воєводство до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії

Генерал Соколовський заявив, що вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях.

«Ці гелікоптери – озброєні і готові до бою», – заявив він, додавши, що в екіпажах є пілоти з досвідом місій в Іраку та Афганістані. «Вони дуже досвідчені. Якщо буде відбуватися щось тривожне, вони без вагань застосують зброю», – заявив генерал.