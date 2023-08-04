Британська розвідка пояснила, чому РФ б’є по півдню України в основному дронами

Росія атакує українську інфраструктуру на півдні дронами іранського виробництва, оскільки вважає, що такі удари не призведуть до суттєвої ескалації, вважає розвідка Великої Британії — розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії за 4 серпня

Відомство припускає, що російські атаки по українських портах на річці Дунай з використанням іранських дронів в останні два тижні мали на меті припинити міжнародне судноплавство через ці порти.

Водночас в огляді наголошують, що іранські БПЛА вражали цілі за 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що РФ наважується на удари поблизу території НАТО.

Британські розвідники переконані, що у Москві можуть вважати, що удари дронів несуть менше ризику ескалації, ніж крилаті ракети.

Це пов’язане з тим, що РФ вважає іранські дрони достатньо точними, а також у них набагато менший боєзаряд, ніж у крилатих ракет.