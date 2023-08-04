БпЛА уразили у бухті Новоросійська великий десантний корабель «Оленегорский горняк»

Надводні БпЛА, вірогідно ЗСУ, уразили у бухті Новоросійська великий десантний корабель «Оленегорский горняк» ЧФ ВМФ РФ. Корабель ліг на борт.

Як пишуть Telegram-канали, звуки вибухів було чути з боку Чорного моря, після чого послідувала стрілянина, пролунало кілька черг.

За даними російських пабліків, вибухи на воді й стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

З’явились перші фото враженого дронами десантного корабля.