За добу війни Росія втратила 620 солдатів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 247 850 (+620) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4224 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21)
- артилерійських систем – 4892 (+26)
- РСЗВ – 704 (+4)
- засобів ППО ‒ 465 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35)
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 721 (+3)
Остаточні дані уточнюються.
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