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За добу війни Росія втратила 620 солдатів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 03.08.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 247 850 (+620) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4224 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21)
  • артилерійських систем – 4892 (+26)
  • РСЗВ – 704 (+4)
  • засобів ППО ‒ 465 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35)
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23)
  • спеціальної техніки ‒ 721 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

3 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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