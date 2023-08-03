Преимущества настольных игр и их использование для детей ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники » За добу війни Росія втратила 620 солдатів Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 247 850 військових. На фронті протягом 2 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 44 боєзіткнення Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 247 850 (+620) осіб ліквідовано

танків ‒ 4224 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21)

артилерійських систем – 4892 (+26)

РСЗВ – 704 (+4)

засобів ППО ‒ 465 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35)

крилатих ракет ‒ 1347 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23)

спеціальної техніки ‒ 721 (+3) Остаточні дані уточнюються.