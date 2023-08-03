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У британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом 18 місяців переважно орні землі в зоні бойових дій залишалися без обробки, і під впливом теплого та вологого літнього періоду повернення бур’янів та кущів прискорилося.

Додатковий ріст рослин надає захист оборонним позиціям російських військ і ускладнює процес розчищення оборонних мінних полів.

«Хоча зарості також можуть забезпечити прикриття для невеликих потайних атак з боку ворога, загальний ефект полягає в ускладненні просуватися з будь-якої сторони», — додали у розвідці.

3 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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