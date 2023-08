РФ вдарила по непрацюючому консульству Греції в Херсоні Obama cautions Biden of ‘formidable’ Trump challenge as he commits to back his reelection campaign » СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під виглядом лікування батька виїхав за кордон Співробітники СБУ і ДБР проводять обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування Про це повідомила пресслужба СБУ. «За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря», — розповіли у пресслужбі. «Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення», — додали там. Відкрито провадження за двома статтями: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб). Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За даними джерел РБК-Україна та УП, йдеться про депутата Олександра Дубінського. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.