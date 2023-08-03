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РФ вдарила по непрацюючому консульству Греції в Херсоні

Російські військові обстріляли будівлю, де розташовувалося консульство Греції в Херсоні — Херсонська ОВА у ранковому зведенні обладміністрацій за добу, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Мост

«Ворогом влучено в райони 27 населених пунктів області; приміщення банків «Укрсіббанку» та «Кредобанку» (м.Херсон); територію слідчого ізолятора (м.Херсон); приміщення Почесного консульства Грецької республіки (м.Херсон)».

За добу по області противник здійснив 55 обстрілів: (264 снаряди), з них по Херсону – 8 обстрілів (72 снаряди).

Пошкоджена будівля розташовується в центрі Херсона, на площі Свободи. Почесне консульство не працює з 24 лютого 2022 року.

3 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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