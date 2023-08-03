РФ готує дискредитаційні кампанії про Україну в Німеччині, Франції, Ізраїлі та США, — розвідка

Про це з посиланням на ГУР повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські пропагандисти заготували чергові наративи. Ворог прагне підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів і розпалити внутрішньополітичну ворожнечу.

«Головна мета – переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції, створити враження, що є інші «важливіші» проблеми», — йдеться у повідомленні.

Дискредитаційні кампанії про Україну заплановані в Німеччині, Франції, Ізраїлі та США.

«Теми, які пропонується поширювати серед цільових аудиторій: «Африканці: «Франція, забирайся», ласкаво просимо, Росія», «Тихоокеанські танці Макрона на граблях», «Економіку Німеччини очікує обвал» та «Криза вже прийшла у кожну оселю».

Також відомо про теми, якими росіяни хочуть атакувати інформаційний простір України: «Хто хабарі бере, а хто на фронт йде», «Політичний спаринг: коли почнеться бій?», «Тушіть світло – виборів не буде», «Так військовий чи мирний час?» тощо.