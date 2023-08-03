Преимущества настольных игр и их использование для детей

Настольные игры с детьми – это отличная возможность провести время вместе, одновременно соединив игровую форму с обучением, приобретением и развитием новых или уже имеющихся навыков.

Что же развивают настольные игры?

Среди важных умений, которые развивают настольные игры, выделяют следующие:

логика и воображение;

память и внимательность;

абстрактное мышление;

концентрация внимания.

Не секрет, что наибольшей потребностью любого ребенка есть коммуникация с родителями. Все дети нуждаются в общении и с мамой, и папой, каждый хочет, чтобы его послушали и уделили как можно больше внимания, совмещая обычное общение с интерактивными видами деятельности. Именно от коммуникации с родителями формируется первое мнение и восприятие самого себя. Так почему бы не вытащить из шкафа старую и любимую настольную игру сегодня вечером?

Польза настольных игр для детей и взрослых

Настольные игры – это простой и отличный способ провести неторопливое, приятное время вместе. Среди положительных нюансов «настолок» выделяют также и то, что они могут служить инструментом обучения. Настольные игры вызывают у детей желание приобретать новые навыки и овладевать неизведанными концепциями, например:

распознавание чисел и форм, овладение счетом;

различение букв и овладение навыками чтения;

визуальное восприятие и распознавание цветов;

координация движений и ловкость (для более подвижных видов игр).

Несмотря на вышеприведенные пункты, настольные игры могут быть учебными. Они могут излагать важную и актуальную информацию, которая будет представлена непосредственно в процессе игры. Кроме того, они учат нас коммуникации с другими людьми, поскольку каждая игра сопровождается активным общением в устной форме, обменом мнений, ожиданием и надеждами, взаимодействием.

Единственное, что остается общим для всех игр: никогда нельзя сдаваться. Даже если чувствуете себя огорченно и неловко, вы можете получить джекпот и подняться на вершину.

Настольные игры, предусматривающие какого-либо рода поле, то есть имеющие четкие границы, помогают детям сформировать более зрелую и социально привлекательную личность. Пребывание в рамках чего-либо (например, не вторжение в чужое пространство) имеет важное значение в успешной социальной и учебной жизни.

Несколько слов о победах и поражениях

Дети серьезно относятся к игре, поэтому важно, чтобы более взрослые и опытные игроки периодически помогали и подсказывали маленьким. Когда малыши проигрывают, они испытывают необычайную грусть; когда они поднимаются на вершину, уверенно продвигая путь к финишу и победе, тогда они переполнены гордостью за самого себя, даже если взрослые считают это абсолютной случайностью. Именно поэтому родителям или игрокам старшего возраста рекомендуется сбалансировать эмоциональное состояние ребенка, помогать победить разочарование и подсказывать, как бороться с чувствами в случае проигрыша.

Источник: сайт rozum.com.ua