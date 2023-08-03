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ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники

В ніч на 3 серпня російські військові здійснили атаку на територію України, випустивши 22 безпілотники ворожого походження. Проте українська протиповітряна оборона (ППО), спільно з Повітряними силами Збройних сил України (ЗСУ), успішно знищила всі 22 летальні апарати.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, атака противника відбулася з північного напрямку, а саме з території Брянської області Російської Федерації.

Кількість випущених безпілотників складало 15 штук моделі Shahed-136/131, а також 7 розвідувальних дронів.

Українські Повітряні сили взаємодіяли з протиповітряною обороною та іншими складовими силами оборони, що дозволило ефективно знищити всі ворожі безпілотні літальні апарати під час цієї атаки.

3 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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