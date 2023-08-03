Появление «Группы Вагнера» в Беларуси обеспокоило страны Балтии и Польшу

Страны восточного фланга НАТО все больше обеспокоены присутствием наемников «Группы Вагнера» в Беларуси, где некоторые из них оказались после короткого июньского мятежа в России.

Польша, Литва и Латвия, члены НАТО и ЕС, граничащие с Беларусью, уже повышали готовность два года назад, когда большое число мигрантов и беженцев стали прибывать к их границам с Беларусью.

Теперь опасения усилились в связи с появлением «вагнеровцев».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на выходных, что около 100 бойцов «Группы Вагнера» приблизились к границе с Польшей и в частности к стратегически важному Сувалкскому коридору.

«Ситуация становится еще более опасной, – сказал Моравецкий журналистам. – Безусловно, это шаг к новой гибридной атаке на польскую территорию».

Тревожности добавил инцидент, произошедший во вторник, когда два белорусских вертолета во время учений вошли в воздушное пространство Польши на малой высоте.

Министерство обороны Польши сообщило об инциденте в НАТО. Альянс заявил, что следит за ситуацией.

«НАТО внимательно следит за ситуацией на своих восточных границах, включая вчерашний инцидент, когда два белорусских военных вертолета на короткое время вошли в воздушное пространство Польши на малой высоте, – заявил чиновник НАТО на условиях анонимности. – Мы находимся в тесном контакте с польскими властями по этому вопросу, и будем делать все необходимое для обеспечения безопасности всей территории альянса».

Польша, Литва и Латвия заявили, что они разместят на границе дополнительные войска и технику.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс заявил латвийским СМИ, что риски для безопасности вблизи белорусской границы были высоки с тех пор, как Минск начал использовать мигрантов в качестве инструмента «гибридной войны». Однако, по его словам, они усилились еще больше после появления «вагнеровцев» в соседней стране.

Он сообщил, что в связи с этим пограничная охрана начала готовить группу специального назначения.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на этой неделе, что «вагнеровцы» могут поддаться искушению использовать свое присутствие вблизи границы с Литвой «для различных провокаций».

«Поэтому я думаю, что угроза серьезная», – сказал Науседа при посещении участка границы с Беларусью, где семь литовских офицеров были убиты советскими десантниками 32 года назад.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее на этой неделе заявила, что США рассматривают «Группу Вагнера», чьи силы воевали в Украине и также действуют в Африке, как угрозу.

«Мы видели их злонамеренные действия в Африке. Поэтому мы, конечно же, обеспокоены тем, что эта группировка, действующая по указанию российского правительства, потому что они не работают независимо от российского правительства, представляет угрозу для всех нас», – заявила Томас-Гринфилд журналистам в понедельник.

«Мы должны очень четко донести, что любые атаки “Группы Вагнера” будут рассматриваться как атаки со стороны российского правительства», – добавила она.