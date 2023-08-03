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Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували

НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів після того, як військовими гелікоптерами Білорусі порушили повітряний простір Польщі у вівторок 1 серпня — TVP Info та їхні джерела в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Деталі: За словами співрозмовника телеканалу, НАТО перебуває «в тісному контакті з польською владою» щодо інциденту з білоруськими гелікоптерами на кордоні.

«Ми будемо продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці», – додало джерело.

Напередодні ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

3 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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