Польща назвала умову, без якої «не буде примирення з Україною»

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що остаточне примирення між країнами не може бути без «врегулювання» питання Волинської трагедії.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ країни Павел Яблонський.

За словами Яблонського, Польща підтримує Україну «настільки, наскільки це відповідає її національним інтересам» – він закликав «поважати людей, які допомагають».

Яблонський заявив, що поляки з розумінням ставляться до емоцій українців, які зазнали агресії Росії, «проте емоції можуть бути поганим порадником».

«Неповага до союзників не допомагає у досягненні дипломатичних цілей, наприклад, у зусиллях щодо збільшення масштабів та форм допомоги. Головною загрозою як для Польщі, так і для України залишається Росія. В Україні йде війна, розв’язана Росією, яка також загрожує Польщі. Захист від цієї загрози є нашим найважливішим спільним інтересом на цей момент. Це не означає, що між Польщею та Україною немає питань, з яких ми ще не досягли згоди. Ми говоримо про це чесно та відкрито між собою, хай і не завжди публічно», – написав дипломат.

Заступник міністра наголосив, що підтримка України в експорті зерна на неєвропейські ринки не може здійснюватись коштом сільського господарства Польщі.

Також Яблонський назвав Волинську трагедію «геноцидом, вчиненим українцями проти поляків».

«Без врегулювання цього злочину, розблокування ексгумації та поминання його жертв не буде справжнього польсько-українського примирення чи інтеграції України з ЄС», – додав він.