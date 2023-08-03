На Закарпатті викрили військкома з документами РФ, якому підлеглі зводили будинок

«Земельну ділянку під будівництво начальник одного з підрозділів РТЦК придбав під час воєнного стану, після чого побудував на ній приватну садибу. Оформив майно фігурант на близького родича».

Повідомляється, що під час обшуку на будівельному майданчику поліцейські виявили військовослужбовців, які у службовий час зводили будинок для свого начальника.

Також під час обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, дорогоцінні метали, гроші.

Крім того, у фігуранта знайшли георгіївські стрічки, російський прапор, одяг із символікою країни-агресора, а також особисті документи, видані на території РФ.

Військкому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.