Частина бойовиків ПВК Вагнера підійшла до литовського кордону

Найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, пише LRT.

Лідери держав зустрілися для того, щоб обговорити питання безпеки на кордоні та потенційні загрози, пов’язані з діяльністю вагнерівців у Білорусі. Також обговорювалися можливі провокації та готовність відповіді на них. Науседа також поділився інформацією про розташування найманців біля литовського кордону.

Науседа підкреслив, що присутність ПВК Вагнера в Білорусі є додатковим і дуже важливим фактором ризику для безпеки – ми маємо бути напоготові та готовими до будь-яких сценаріїв.

«Кількість бойовиків ПВК Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі. Частина з них підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродного, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», — сказав президент Литви.

За його словами, заходи безпеки вже вжиті, охорона литовського кордону посилена, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії.

Глава країни застерігає не дивитися зверхньо на вагнерівців: «Це серйозна сила, це не якісь недосвідчені хлопці, які не вміють поводитися зі зброєю. Це люди, які отримали бойовий досвід на полі бою, вони справді дуже небезпечні».