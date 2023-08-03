Барак Обама пообіцяв нинішньому главі держави Джо Байдену свою повну підтримку на виборах

Згідно з повідомленням видання NBC, колишній президент США Барак Обама обіцяв підтримку нинішньому главі держави Джо Байдену на виборах у 2024 році. Під час приватного обіду в червні в Білому домі, Обама пообіцяв зробити все можливе для його переобрання.

The Washington Post вказує, що Обама був стурбований сильною підтримкою Дональда Трампа, включаючи консервативні ЗМІ та політично поляризований електорат.

Втім, речник Обами, Ерік Шульц, стверджує, що обидва демократи очікують серйозної підтримки Байдена у 2024 році. Він наголосив, що немає перегонів, які мають більші ставки, ніж переобрання президента Байдена.