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Байден призвал освободить смещенного президента Нигера

Президент США заявил о необходимости уважать волю жителей Нигера, выраженную на свободных выборах

Президент США Джо Байден в четверг призвал к немедленному освобождению президента Нигера Мохамеда Базума, смещенного на прошлой неделе в результате военного переворота.

В заявлении Байдена говорится, что Нигер «столкнулся с серьезным вызовом демократии».

«Народ Нигера имеет право выбирать своих лидеров. Они выразили свою волю на свободных и честных выборах – и эту волю нужно уважать», – заявил Байден.

Министры обороны Экономического сообщества западноафриканских стран (ЭКОВАС) проведут в соседней Нигерии второй день переговоров, посвященных возникшей ситуации.

3 августа, 2023 | Category: Новости, США

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