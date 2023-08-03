Байден призвал освободить смещенного президента Нигера

Президент США Джо Байден в четверг призвал к немедленному освобождению президента Нигера Мохамеда Базума, смещенного на прошлой неделе в результате военного переворота.

В заявлении Байдена говорится, что Нигер «столкнулся с серьезным вызовом демократии».

«Народ Нигера имеет право выбирать своих лидеров. Они выразили свою волю на свободных и честных выборах – и эту волю нужно уважать», – заявил Байден.

Министры обороны Экономического сообщества западноафриканских стран (ЭКОВАС) проведут в соседней Нигерии второй день переговоров, посвященных возникшей ситуации.