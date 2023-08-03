Армія РФ перенапружена і починає відступати, — NYT

Згідно з публікацією у The New York Times, ситуація на фронті між Росією та Україною змінюється на користь українських військових. Росіяни перенапружені та стикаються з проблемами логістики, постачання, персоналу та озброєння. Це призводить до помітних ознак відступу їх військових сил.

Українське військове командування змінило свою тактику, зосередившись на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість прямого штурму мінних полів під вогнем. Тактика використання менших підрозділів для прориву російських ліній оборони також набуває популярності.

Поки що перші результати нової тактики неоднозначні, і не всі цільові досягнення були здобуті, як це було в минулому на Херсонщині та Харківщині. Американські офіційні особи висловлюють стурбованість, що повернення до попередньої тактики може витрачати дорогоцінні постачання боєприпасів та давати перевагу російським силам, особливо в умовах війни на виснаження.

Деякі аналітики також мають сумніви щодо успішності стратегії атаки менших підрозділів, вважаючи, що вона може призвести до масових втрат для України без значних територіальних здобутків.

Україна має великий виклик зберегти свою стратегічну перевагу, адже російські сили все ще можуть бути небезпечними та готовими до контрнаступу. Аналітики вважають, що прорив оборони Росії залишається складною задачею.

Тим не менш, західні експерти вважають, що росіяни переживають перенапруження і починають відступати, що створює невигідне становище для Росії. Залишається спостерігати, які подальші еволюції військових дій відбудуться на фронті між Україною та Росією.