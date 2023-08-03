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ЄС розширив заборону на експорт зброї та боєприпасів до Білорусі

Рада ЄС у четвер, 3 серпня, ухвалила санкції проти Білорусі, які запроваджуються за її підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Згідно з ухваленими заходами, буде розширена заборона на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі.

Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

Рішення Ради ЄС приводить санкції проти Білорусі у відповідність до санкційного режиму проти Росії.

3 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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