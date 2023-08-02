У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову: майже 100 обшуків

Повідомляється, що в ході документування злочинної діяльності одночасно було проведено майже 100 обшуків на території Києва, Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Правоохоронці встановили, що службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, за посередництва сторонніх осіб, за грошову винагороду налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров’я та виключення її з військового обліку.

Вартість таких «послуг» становила від 7 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду, зазначають у спецслужбі.

Так звані «ухилянти» протягом 1-2 днів ставали на облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП, проходили військово-лікарську комісію та за її результатами визнавалися непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров’я.