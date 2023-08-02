США пригласили нового министра иностранных дел Китая в Вашингтон

США официально пригласили в Вашингтон нового министра иностранных дел Китая Ван И, сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Предшественник Ван И был внезапно снят с должности решением Пекина.

Китай повторно назначил министром иностранных дел опытного дипломата Ван И, который сменил бывшую восходящую звезду Цинь Гана. Последний не появлялся на публике более месяца, и его загадочное исчезновение после всего семи месяцев работы на этом посту вызвало вопросы по поводу транспарентности.

Миллер сообщил, что приглашение было направлено в понедельник на встрече в Госдепартаменте помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниелом Критенбринком с генеральным директором департамента МИД КНР по делам Северной Америки и Океании Ян Тао.

«На вчерашней встрече мы направили приглашение, которое ранее было направлено министру иностранных дел Цинь Гану, и дали понять, что это относится и к новому министру».

Он не уточнил, приняла ли приглашение китайская сторона, но добавил, что Вашингтон на это рассчитывает.

«Мы, конечно же, ожидаем, что они его примут, и что эта поездка состоится, но ее дата пока не назначена», – сказал Миллер.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии относительно приглашения.