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США готують новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати в другу неділю серпня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні — «Європейська правда», Politico

За інформацією видання, Міністерство оборони Сполучених Штатів очікує, що про наступний транш у Вашингтоні оголосять вже на початку наступного тижня.

У публікації йдеться, що Київ з нетерпінням чекає на прибуття американського танка Abrams, який очікується в Україні вже на початку вересня і може допомогти прорвати російську лінію оборони.

Водночас співрозмовники видання у Пентагоні очікують, що український контрнаступ продовжуватиметься щонайменше протягом осені, і, можливо, триватиме до зими.

2 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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