Окупанти відійшли з позицій біля Авдіївки

Збройні сили України повідомили про успішний вибір російських окупантів з позицій біля Авдіївки, що знаходиться у Донецькій області. ЗСУ продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Речник Генерального штабу Збройних сил України, Павло Ковальчук, повідомив про ці події під час прес-конференції, що відбулася у Military Media Center.

«Під час наступальних штурмових дій нашими силами оборони, противник був змушений відступити з позицій у районі на південь від Авдіївки», — заявив речник.

Також було підтверджено, що українські військові продовжують звіряти наступ російських окупантів на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Слід зазначити, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують активні наступальні дії на південь від міста Бахмут.

Павло Ковальчук також наголосив, що ворожі сили здійснювали безуспішні спроби відновити свої позиції на північ від Кліщіївки та на захід від Курдюмівки.