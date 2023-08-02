NASA виявило сигнал з Voyager 2 за межами сонячної системи

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) змогло встановити зв’язок з автоматичним космічним зондом Voyager 2 після того, як 21 липня відбулася втрата контакту, як повідомляє ScienceAlert.

Унаслідок втрати зв’язку з зондом, Voyager 2 був неспроможним передавати дані або отримувати команди від свого диспетчера місії.

Проте, 1 серпня керівниця проєкту Voyager, Сюзанна Додд, повідомила, що команда успішно звернулася за допомогою до Deep Space Network, міжнародного масиву масивних радіоантен, який дозволяє NASA зв’язуватися з космічними місіями в усьому космосі.

«Нам вдалося успішно встановити зв’язок, оскільки ми отримали сигнал «серцебиття» від космічного корабля. Це дає нам впевненість, що зонд живий і працює. Це дуже підбадьорює нас», — заявила Додд.

Однак, за її словами, інженерам все ще не вдалося прочитати інформаційний сигнал, який містить всі зібрані космічним кораблем дані.

«Зараз ми формуємо нову команду, щоб спробувати налаштувати антену космічного корабля на Землю. Маємо низькі шанси на успіх, але ми зробимо все можливе», — додала керівниця.