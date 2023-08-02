ISW пояснив, яку користь отримають Москва й Тегеран від заводів з виробництва дронів у Білорусі та РФ

За звітом Інституту вивчення війни, Іран активно займається будівництвом заводів для виробництва безпілотників в Білорусі та Росії. Цей крок призначений надати Ірану численні економічні та військові переваги.

1 серпня в Тегерані, начальник Генштабу збройних сил Ірану, Мохаммад Багері, звернувся до міністра оборони Білорусі, Віктора Хреніна, із закликом розширити співпрацю у сфері оборони між двома країнами.

Після цього міністри оборони Білорусі та Ірану провели переговори, спрямовані на створення заводу з виробництва дронів-камікадзе в Білорусі для підтримки можливого російського вторгнення в Україну.

Планується, що будівництво іранського заводу безпілотників у Білорусі знизить логістичні проблеми для Росії, пов’язані з транспортуванням іранських безпілотників з Ірану до Росії через Близький Схід.