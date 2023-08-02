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Чехія заручилась гарантіями безпеки США

Чехія заручилась гарантіями безпеки США: ратифікувала договір про оборону

Чехія у вівторок, 1 серпня завершила ратифікацію угоди про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, що є додатковою безпековою гарантією для країни —  «Європейська правда» з посиланням на IDNES

Міністерка оборони Яна Чернохова наголосила, що ця угода є додатковою безпековою гарантією для Чехії і особливо важлива у контексті російської агресії проти України.

В адміністрації президента Чехії Петра Павла повідомили, що він поставив свій підпис під документом після ратифікації у парламенті, що відбулася раніше.

Обидві палати схвалили угоду значною більшістю: 66 голосами із 72 у Сенаті і 115 зі 144 у Палаті представників. Дебати у законодавчому органі супроводжувалися протестами проти присутності у Чехії американських військових.

Головним критиком угоди була опозиційна партія «Свобода і пряма демократія» SPD. Її представники наполягають, що угода є першим кроком до появи у Чехії американського контингенту і буцімто вона вигідна передусім Штатам.

Лідер політсили Томіо Окамура без успіху вимагав затвердження рішення на загальнонаціональному референдумі чи додаткового протоколу про те, що у Чехії не буде американських військових баз.

2 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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