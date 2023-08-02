Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі

Білоруські бойові гелікоптери перетнули державний кордон Польщі.

Про це повідомляє “Мілітарний”, посилаючись на місцевих жителів та польські ЗМІ.

Міністерство оборони Польщі водночас запевняє, що Центр повітряних операцій не зафіксував порушень повітряного простору.

Події відбувалися вранці першого серпня в районі села Біловежа.

Фотографії польоту білоруських гелікоптерів Ми-8МТВ-5 та Ми-24 оприлюднила місцева волонтерка Еліза Ковальчик.

Пролітаючі білоруські Mи-8МТВ-5 та Ми-24. Фото: Еліза Ковальчик.

Варто зазначити, що саме ці фотографії Елізи Ковальчик не варто вважати доказом перетину польського кордону білоруськими гелікоптерами: селище розміщене надто близько до кордону і гелікоптери могли пролітати над своєю територією.

Але при цьому місцеві жителі зазначають, що гелікоптери перетнули кордон в районі села Грудки та пролетіли вглиб країни близько трьох кілометрів.

Потім змінили свій маршрут: пролетіли над Біловежею в бік Подолян та повернулися назад. Місцеві жителі скражилися на небезпечні маневри та прольоти над житловими будинками.

Приблизний маршрут руху гелікоптерів. Джерело: SluzbyiObywatel.

Пізніше в мережі з’явилося більше фотографій, які стали доказом перетину кордону та дали змогу ідентифікувати місце прольоту бойових машин.

Своє розслідування провів польський блогер SluzbyiObywatel у своєму Twitter. Оцінивши фотографію місцевого жителя, він знайшов місце прольоту гелікоптерів.

Виявилося, що вони заглибилися більш ніж на два кілометри у польську територію.

Співставлення фотографії очевидців, геолокації та маршруту гелікоптерів. Джерело: SluzbyiObywatel.

Нагадаємо, що для захисту цього регіону країни Польща формує нову піхотну дивізію.

З’єднання буде розміщуватися на території чотирьох воєводств: Підляському, Мазовецькому, Вармінсько-Мазурському та Куявсько-Поморському.