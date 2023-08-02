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540 окупантів і 27 ворожих артсистем знищили за минулу добу ЗСУ

540 окупантів і 27 ворожих артсистем знищили за минулу добу

Втрати Росії у війні проти України сягнули 247 230 військових, 4 217 танків, 8 213 ББМ Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 247 230 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків − 4217 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 8 213 (+8) од,
  • артилерійських систем − 4 866 (+27) од,
  • РСЗВ − 700 (+1) од,
  • засобів ППО − 463 (+1) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 042 (+15) од,
  • крилатих ракет − 1 347 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 349 (+25) од,
  • спеціальної техніки − 718 (+0).
2 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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