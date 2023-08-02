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США готують новий пакет військової допомоги Україні NASA виявило сигнал з Voyager 2 за межами сонячної системи » 540 окупантів і 27 ворожих артсистем знищили за минулу добу ЗСУ Втрати Росії у війні проти України сягнули 247 230 військових, 4 217 танків, 8 213 ББМ — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 247 230 (+540) осіб ліквідовано,

танків − 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин − 8 213 (+8) од,

артилерійських систем − 4 866 (+27) од,

РСЗВ − 700 (+1) од,

засобів ППО − 463 (+1) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 042 (+15) од,

крилатих ракет − 1 347 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 349 (+25) од,

спеціальної техніки − 718 (+0).