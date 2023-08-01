З’явиться більше безпілотників — Україна повідомила Росію після удару по хмарочосу

Неодноразові удари безпілотників у Москві — по Кремлю, в елітному районі, а тепер і в міському еквіваленті Кенері-Уорф або Уолл-стріт — це повідомлення політичній еліті Росії, каже кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер.

«Той факт, що Україна може пробити протиповітряну оборону Росії, повинен викликати занепокоєння», – каже він. Незважаючи на те, що ці удари є «незначними» порівняно з бомбардуванням Росією України, вони є нагадуванням росіянам, що війна повертається додому.

«На жаль, це наша нова реальність, — каже Маша, цивільна з Москви. Люди в місті просто хочуть жити в мирі, каже вона, хоча вона додає, що почувається в Москві в безпеці, і москвичі все ще живуть своїм повсякденним життям без страху.

Френк Гарднер також торкається цього, згадуючи анекдот із Запоріжжя на південному сході України. Гарднер каже, що він вражений тим, що люди продовжують ходити на пляж або святкувати весілля, хоча вони чують нічні вибухи та знають людей, які були вбиті.

Продовжувати життя властиво людині, каже він.

Далі ведучі обговорюють безпілотну війну, оскільки і Україна, і Росія часто використовують безпілотники для проникнення в лінію противника. Важко оцінити, скільки безпілотників у Києва чи Москви.

Багатьох дивує, що безпілотники потенційно можуть пробиватися з території України до Москви, яка знаходиться за 300 миль (483 км) за російським кордоном, каже професор Джастін Бронк, співробітник Королівського інституту об’єднаних служб.

Бронк каже, що використання малих безпілотних літальних апаратів у військових діях означає, що ці БПЛА (безпілотні літальні апарати) є малопотужними та мають двигуни з низьким споживанням палива, що означає, що вони можуть подорожувати далеко, але повільно, з невеликим корисним вантажем – іноді долаючи сотні чи тисячі кілометрів. .

Він підкреслює труднощі багатьох засобів протиповітряної оборони, призначених для протидії швидким загрозам, таким як балістичні ракети, оскільки їхні радари, як правило, не відкалібровані для відображення об’єктів, що повільно рухаються – саме так вони відфільтровують такі речі, як хмари та птахи.

«На більшій частині траєкторії польоту дуже важко відслідковувати ці дрони в режимі реального часу та передбачити, куди вони прямують через кордон, тому важко захиститися», — розповідає він у програмі BBC Radio 4 World at One.

bbc.com