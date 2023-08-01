Зеленський про тривалість війни: Путін не витримає 10 років

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

«І тому він (Путін) не витримає 30 років. Він помре — це зрозуміло абсолютно. Але і 10 років він не витримає. Він не та фігура вже», — сказав президент.

Він додав, що усі дії росіян на полі бою говорять про те, що Росія вже не може окупувати Україну повністю та знищити її. За словами Зеленського, їхні бажання залишаються такими, як і були, але вони вже усвідомлюють, що неспроможні на більше.

«Вони не спроможні — так вийшло. Вони були спроможні на початку цієї війни. Їм здавалося, що вони це зроблять, а ми щось таке зробили всередині держави і ззовні, що ми змогли стати міцнішими за них. І тому вони розуміють, що зараз це неможливо», — зазначив він.

Президент зазначив, що Росія може повернутися до окупації України, але їм потрібний для цього час, щоб накопичити сили, зняти санкції та отримати політичну підтримку хоч десь у світі. І для цього, за словами Зеленського, необхідно, щоб Україна мовчала.

«Україна не буде мовчати весь цей час — Україна буде діяти. І, я вважаю, що я, наше покоління, я не про вік, я говорю про покоління цієї війни — ми всі, хто всередині цієї війни, ми є ядром цього покоління. Поки ми живі, ми не дамо їм стати такими міцними, якими вони були», — наголосив Зеленський.