Россія має колосальні втрати в Україні — Британія Зеленський про тривалість війни: Путін не витримає 10 років » Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 246 690 солдатів. ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано

танків ‒ 4216 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8205 (+17)

артилерійських систем – 4839 (+23)

РСЗВ – 699 (+0)

засоби ППО ‒ 462 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10)

крилаті ракети ‒ 1347 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32)

спеціальна техніка ‒ 718 (+3) Дані уточнюються.