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Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

втрати росії станом на 01.08.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4216 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8205 (+17)
  • артилерійських систем – 4839 (+23)
  • РСЗВ – 699 (+0)
  • засоби ППО ‒ 462 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10)
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32)
  • спеціальна техніка ‒ 718 (+3)

Дані уточнюються.

1 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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