Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4216 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8205 (+17)
- артилерійських систем – 4839 (+23)
- РСЗВ – 699 (+0)
- засоби ППО ‒ 462 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10)
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32)
- спеціальна техніка ‒ 718 (+3)
Дані уточнюються.
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