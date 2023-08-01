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Військові кораблі РФ в Чорному морі атакували дрони

Міністерство оборони РФ заявило, що вночі 1 серпня була припущена атака морськими дронами з боку Збройних Сил України на патрульні кораблі Чорноморського флоту, які перебували на відстані 340 км на південний захід від Севастополя.

За повідомленням російського Міноборони в Telegram, українські військові використали три морські безекіпажні катери для спроби атаки на патрульні кораблі «Сергій Котов» і «Василь Биков», які мали завдання контролювати судноплавство в південно-західній частині Чорного моря.

Міністерство стверджує, що ця спроба атаки була неуспішною, і всі три українські безекіпажні катери були знищені російськими військовими.

1 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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