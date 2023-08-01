В України є план у разі загибелі Зеленського

Про це пише Politico.

Зазначається, що з того часу, як Зеленський відхилив пропозицію Заходу про евакуацію на початку повномасштабного вторгнення РФ, сказавши своїм майбутнім американським союзникам: «Мені потрібні боєприпаси, а не таксі», український президент відіграв ключову роль у залученні міжнародної підтримки для боротьби з Росією.

Politico нагадало, що через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення головний радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські диверсійні та розвідувальні групи, включно з чеченцями та найманцями Вагнера, намагалися вбити щонайменше десяток серйозних замахів на президента.

Зрозуміло, що зараз ризики менші, ніж у перші хаотичні тижні війни, коли російські танки наступали на українську столицю, і мало хто вірив, що нація у стані війни виживе. Але ніхто в українському уряді чи парламенті не сумнівається, що небезпека залишається високою.

Видання зазначає, що, попри небажання українських чиновників про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Ще минулого року це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв’ю заявив, що «українці мають плани» щодо «безперервності уряду».

Формально за Конституцією лінія передачі влади є чіткою. Коли президент не зможе виконувати свої обов’язки, голова Верховної Ради України візьме на себе його обов’язки. Видання зазначає, що поточний голова Верховної Ради – Руслан Стефанчук – не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

«Є сильна команда лідерів і я думаю, що ми побачимо колективний уряд», – пояснює гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький.

До керівної ради, швидше за все, увійдуть Стефанчук як фігурант, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Натомість Валерій Залужний залишиться на посаді головного генерала країни.

Каратницький зазначив, що сподівається побачити роль телеведучого Сергія Притули, який зараз проводить великі благодійні ініціативи та має захмарний рейтинг довіри.

«Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності, тому, якби із Зеленським трапилося щось жахливе, це не було б таким вирішальним, як ви думаєте», — сказав Каратницький.

Він також наголосив, що в Україні створено «відпрацьовану» адміністративну, військову та дипломатичну машину.

Politico відзначає, що світова історія теж підтверджує вищесказане, адже за підрахунками експертів Національного бюро економічних досліджень США, за останні 150 років відбулося 59 убивств національних лідерів. На думку авторів статті, вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні.

«Вбивство ніколи не змінювало історію світу», — впевнено заявив прем’єр-міністр Британії Бенджамін Дізраелі через кілька тижнів після того, як президента Авраама Лінкольна застрелили під час перегляду вистави у вашингтонському театрі Форда. Убивство справді мало вплинуло на скасування реформ його адміністрації.

Ситуація в Україні, природно, особлива. Завдяки зміцненню демократичних інституцій вона далека від занепаду Римської республіки, дні якої майже напевно полічені, незалежно від того, чи вдалось вбивство в березневих ідах, чи ні. А в Європі вже війна.

Хоча смерть Зеленського була б психологічним шоком, Каратницький сказав, що для оцінки ймовірного впливу потрібно розглянути, як трансформувалася Україна після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення.

«Важливо пам’ятати, що ключовими факторами боротьби України з російською агресією є стійкість Збройних сил, майстерність її командування та перемоги на фронті», – зазначив опозиційний депутат Княжицький.

Спроби замаху на Зеленського

25 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що є багато фейків про те, що нібито він покинув Україну, проте Зеленський запевнив, що залишається в Україні зі своєю родиною.

1 березня Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що дві групи кадирівців готували замах на президента України Володимира Зеленського.

Згодом британська газета The Times написала, що з дня вторгнення Росії в Україну, на президента Володимира Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху.

18 червня 2022 року секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вчинено п’ять спроб убити президента Володимира Зеленського.

У липні генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв сказав, що з першого дня війни була визначена ціль — знищити керівництво України, ця ціль Росії буде посилюватися ще більше.

У квітні 2023 року Розвідувальне управління міністерства оборони США розглядало чотири сценарії розвитку війни в Україні. Один із них – це смерть президента Володимира Зеленського.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що вже звик до постійного ризику для свого життя. На його думку, у Володимира Путіна загроза життю є більшою, тому що його «хоче вбити весь світ»