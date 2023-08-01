Удар РФ по лікарні в Херсоні: зросла кількість постраждалих

За оновленою інформацією, внаслідок обстрілу медичного закладу в Херсоні російськими окупантами, одна особа загинула, а п’ятеро отримали поранення.

Згідно з головою Херсонської обласної адміністрації Олександра Прокудіна, «Є додаткова інформація про чотирьох постраждалих медичних працівників в результаті сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні. Вони отримали діагноз контузії та гострої реакції на стрес. Потерпілим надана необхідна медична допомога, на даний момент їхнє життя не знаходиться під загрозою».

Зазначено, що загалом російський терористичний удар по лікарні 1 серпня призвів до смерті одного медичного працівника, а п’ятеро інших людей зазнали поранень.