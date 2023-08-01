Три іноземні судна зайшли в український порт під наглядом літаків НАТО

Про це повідомляє Forbes USA.

Зазначається, що три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям, прибули до одного з українських зернових терміналів в Ізмаїльському порту в дельті Дунаю. Вони стали першими іноземними суднами, які прибули до українських портів після виходу Росії із «зернової угоди».

За даними Forbes, грецьке та ізраїльське судна пливли у напрямку порту Ізмаїл від Босфору, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи власного курсу.

За кораблями спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США і літак раннього попередження E-3 від НАТО.

Як кажуть журналісти, літаки не мали зброї, але на чергуванні в Румунії у той час перебували винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16.

«Повідомлення, що три цивільні судна безперешкодно дійшли України, може свідчити про те, що Росія або не бажає, або нездатна проводити обшуки кораблів на цей час», — прокоментував ситуацію Інститут вивчення війни (ISW).

Forbes наголошує, що судна, які прибули в український порт, завантажать зерном, після чого вони повернуться тим же маршрутом.