США заявили о начале переговоров с Украиной по «гарантиям безопасности»

По словам Миллера, эти гарантии призваны помочь Украине «создать вооруженные силы, способные защитить себя и сдержать будущее нападение, восстановить свою экономику, защитить своих граждан и продолжить интеграцию в евроатлантическое сообщество».

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США рассматривают долгосрочные обязательства по безопасности отдельно от предоставляемой Украине военной помощи.

«Мы ясно дали понять, что рассматриваем этот процесс в двух направлениях: во-первых, помощь в обеспечении безопасности для поддержки их усилий по отражению российской агрессии внутри их страны; во-вторых, создание долгосрочных вооруженных сил, которые могут служить сдерживающим фактором от будущей российской агрессии» – отметил Миллер во время пресс-брифинга в понедельник.

Он также прокомментировал заявление уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге. Львова-Белова сообщила, что с начала войны Россия вывезла с территории Украины более 700 тысяч детей.

«Одним из самых страшных инцидентов, которые мы наблюдаем в ходе этой войны, является депортация украинских гражданских лиц в Россию, в том числе гражданских лиц, насильственно разлученных со своими семьями» – подчеркнул представитель Госдепартамента. – Мы, как и раньше, призываем Россию прекратить эти неправомерные действия и вернуть украинских детей. Должен отметить, что мы также выступаем за привлечение к ответственности за эти преступления».

Отвечая на вопрос о визите министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею и потенциальную закупку Россией северокорейского оружия для использования в войне с Украиной, Миллер сказал, что в прошлом США «никогда не колебались» вводить санкции против Северной Кореи, когда находили нарушения или действия, заслуживающие санкций,

«Мы без колебаний будем делать это и в будущем», – пообещал Миллер.