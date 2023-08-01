США потребовали от талибов соблюдения прав человека и освобождения американских граждан

Эта встреча стала первым официальным контактом между США и Афганистаном после возвращения талибов к власти в 2021 году.

С американской стороны в переговорах участвовали: специальный представитель США в Афганистане Томас Уэст, специальный посланник по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири и глава миссии США в Афганистане в Дохе Карен Декер.

В ходе встречи в столице Катара Дохе американская сторона потребовали от представителей радикального движения «Талибан» немедленного освобождения задержанных граждан США и выразила серьезную озабоченность в связи с задержаниями, репрессиями в отношении средств массовой информации и ограничениями на религиозную деятельность в Афганистане.

В заявлении Госдепартамента по итогам этой встречи говорится, что американские официальные лица приняли к сведению «неизменное обязательство движения «Талибан» не допустить, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для угрозы США и их союзникам».

Американская делегация признала, что число крупномасштабных террористических атак против мирного населения Афганистана сократилось.

Представители движения «Талибан» подняли вопрос о снятии всех ограничений на выезд лидеров движения за пределы Афганистана, а также возвращения замороженных за рубежом активов центрального банка страны.

В 2021 году правительство талибов подписало соглашение, в котором обязалось соблюдать права человека и бороться с террористическими угрозами.

Однако уже в декабре 2021 года талибы запретили афганским женщинам посещать университеты, что вызвало осуждение со стороны других мусульманских стран, включая Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию.

В ответ на эти действия США заморозили около 7 млрд. долл. средств центрального банка Афганистана. Для выезда за пределы Афганистана большинству лидеров талибов требуется разрешение ООН, а банковский сектор страны значительно пострадал от финансовых санкций.

Белый дом заявил, что сам факт проведения переговоров не означает признание легитимности движения «Талибан». На сегодняшний день ни одна страна официально не признала «Талибан» после их возвращения к власти.