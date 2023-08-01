Удар РФ по лікарні в Херсоні: зросла кількість постраждалих єВідновлення: відтепер власники знищеного житла можуть оформити заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку » Що краще: цвяхи чи саморізи? Прибити чи прикрутити – ось у чому питання. При збиранні дерев’яних конструкцій, приєднанні листових матеріалів до дерева стає дилема: на яке з’єднання робити ставку. Колотити молотком цвяхи значно веселіше та простіше, але саморізи, купити які також можливо у будь-якому розмірному варіанті, не гнуться та начебто виглядають надійнішими. Так який спосіб з’єднання обрати? Спробуємо відповісти на поставлене питання. Порівняння цвяхів та саморізів Ми не будемо писати про різницю в будові, способі застосовування двох метвиробів і зосередимося на їх робочих параметрах: Межа навантаження на виривання. Саморіз, так само як і шуруп, протистоїть йому набагато краще, ніж гладкий цвях. Перевірені часом способи збирання дерев’яних конструкцій не передбачають використання цвяхів там, де діє осьове навантаження, тобто на відрив. Але цвях виправдовує себе у місцях, де з’єднання працює на зріз або зсув, можна бути впевненим, що з’єднання буде вічним – аби матеріал не прогнив та не розсипався;

Протидія вібраціям. Саморізи краще протистоять вібрації та дозволяють при необхідності сильно стягнути між собою дерев’яні деталі. Їхні різьбові стрижні відмінно притискають деталі завдяки нарізаним у деревині борозенкам;

Роз’ємність. Забитий цвях складно витягнути і неможливо використати повторно, він не вибачає помилок. Саморіз, що пішов не так – запросто;

Збереженість матеріалу. Пошкодити поверхню молотком дуже легко. Рівень закручення саморіза піддається контролю. З іншого боку при забиванні цвяха менша ймовірність розтріскування деревини, бо він розриває волокна пиломатеріалу, а вістря шурупа діє подібно клину, розсуваючи їх, що призводить до появи тріщин;

Гнучкість. Саморізи гартуються, тому при надмірних навантаженнях на зсув ламаються. Цвяхи ж гнуться, але витримують з’єднання частин деформованої конструкції;

Тривалість з’єднання. Цвях утримується в товщі матеріалу завдяки силам пружності, які тиснуть на його стрижень з усіх боків. При набуханні-усиханні деревини він залишається в стислому стані і тримає навіть через роки. Водночас усушка і набухання дерева порушує цілісність нарізаних саморізом борозенок, і згодом з’єднання послаблюється – саморіз можна легко вийняти з розсохлої дошки;

Корозійна стійкість. Оцинковані цвяхи стійкіші до іржі, ніж такі шурупи чи саморізи. Останні проходять довшу траєкторію руху в тілі матеріалу і сильніше гріються в процесі закручування, що призводить до більшого пошкодження покриття;

Продуктивність. Шурупокрут завертає саморізи в рази повільніше, ніж пневматичний цвяхозабивний пістолет забиває цвяхи, тож на монтаж цвяхами уходить менше часу. Молотком також працювати швидше, ніж викруткою. Як бачите, результати порівняння дуже несподівані, і цвяхи ще зарано списувати у відставку. Але за посиланням https://sop.org.ua/?p=35779 саморізи розглядаються в контексті з’єднань з металом – і ось тут вже цвяхам, розрахованим виключно на забивання у деревину, робити нема чого.