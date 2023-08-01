Россія має колосальні втрати в Україні — Британія

На засіданні Ради Безпеки ООН політичний координатор Постійного представництва Великої Британії, Фергус Екерслі, заявив, що Росія є агресором у війні проти України та винна у смерті тисяч своїх людей. Він наголосив на абсурдності заяв Росії про те, що саме українська агресія відповідає за конфлікт. За словами Екерслі, військове вторгнення було незаконним та неспровокованим, і ця війна має тільки одного агресора — Росію.

Дипломат також наголосив, що внаслідок цієї війни понад 200 тисяч російських військових загинули або отримали поранення. Він звинуватив Росію у тероризмі проти українського народу та стражданні свого власного населення, а також інших націй у світі.

Екерслі відзначив, що Україна була змушена скористатися своїм правом на самозахист за Статутом ООН, оскільки вона веде війну за національне виживання та захист прав інших націй від агресії.

За думкою британського дипломата, єдиний спосіб досягнення сталого миру в Україні — це те, що російський диктатор Володимир Путін має припинити незаконне вторгнення, вивести війська та проявити готовність до мирних переговорів, які поважатимуть Статут ООН.

«Росія розпочала цю війну, і вона повинна її закінчити, перш ніж завдасть більше страждань», — підкреслив представник Великої Британії.