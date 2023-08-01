Резніков може отримати нову посаду

Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«В Офісі президента вже давно думають зняти Резнікова з поста очільника Міноборони. Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова (очільника розвідки – «Главком»). Натомість Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Банковій вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь.

Нагадаємо, у березні Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні».

Вже тоді говорили про звільнення Резнікова.