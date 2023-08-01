Кирби: США не поощряют атаки Украины по территории России

«Мы обсуждали с украинцами наши опасения по поводу атак по территории России» – отметил Кирби, отвечая на вопрос об атаках украинских беспилотников на Москву. «Они сами отвечают за выбор своих целей и за то, как они будут использовать свой военный потенциал».

«Мы не поощряем атаки по территории России и уж тем более не способствуем их совершению. Мы действительно хотим сосредоточиться на том, что происходит на территории Украины», – подчеркнул Кирби, добавив, что США хотят обеспечить Украину «всем необходимым для успешного контрнаступления».

«Возможно, они продвигаются не так быстро как им хотелось бы», – отметил Кирби, «однако когда ты натыкаешься на оборонительные линии, иногда очень глубокие и защищенные минными полями в то время, как по тебе стреляют, это очень кропотливая работа».

«Они добиваются успехов, и мы будем продолжать обеспечивать их всей необходимой техникой» – заявил представитель Белого дома.