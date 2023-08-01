Ісландія закрила посольство в Росії

Про це інформує «Голос Америки».

Зазначають, що причиною для закриття посольства в РФ стало те, що відносини між двома країнами впали до «історичного мінімуму». Відтак, за словами міністерства закордонних справ Ісландії, робота дипломатичної місії в РФ більше не виправдана.

«Рішення про призупинення діяльності посольства Ісландії у Москві не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки умови дозволять, Ісландія в пріоритетному порядку відновить діяльність», — ідеться у заяві МЗС.

Посольство у Москві представляло Ісландію у відносинах не лише з РФ, а й з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Відтепер його представництво здійснюватиметься МЗС Ісландії в Рейк’явіку.