Хорватія надаватиме свої порти для експорту українського зерна

У понеділок, 31 липня, Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Очільник української МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що зараз країни працюватимуть над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів, а також максимально скористатися отриманою можливістю.

«Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — сказав Кулеба.

Крім того, він та міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман обговорили збройну підтримку з боку Хорватії. В українському МЗС уточнили, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані.

«Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни», — зауважив Кулеба.

Також міністри обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, що відбудеться у Загребі в жовтні, та питання впровадження Формули миру президента України Володимира Зеленського.

«Хорватська сторона підтвердила готовність взяти участь у втіленні цілої низки пунктів Формули миру: щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, відновлення поваги до статуту ООН і територіальної цілісності України, досягнення справедливості за російські злочини та запобігання екоциду. Ми дуже вдячні», — заявив український міністр.

Раніше Радман повідомив у twitter про свій візит до України.

Очільник МЗС Хорватії вже відвідав Гостомель у Київській області.

«Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ — Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком «Веселка», — написав Радман.

Посадовець вважає надзвичайно важливим забезпечення безперебійності роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитсадка.