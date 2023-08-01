Безпілотник знову атакував бізнес-центр «Москва-Сіті»

Уночі 1 серпня столицю Російської Федерації атакували безпілотники, один із них зумів ударити в бізнес-центр «Москва-Сіті».

За інформацією російського видання «ТАСС», а також джерел «Shot» і мера Москви Сергія Собяніна в Telegram, і Telegram-каналу «Astra», мер Сергій Собянін заявив, що декілька безпілотників були збиті системами протиповітряної оборони (ППО) під час їхньої спроби проникнення до Москви. Один із них успішно досяг бізнес-центру «Москва-Сіті», удар призвів до пошкодження фасаду на рівні 21 поверху. На місці події працюють екстрені служби.

Засоби масової інформації та Telegram-канали публікують відео, які зафіксували момент влучання безпілотника у бізнес-центр.