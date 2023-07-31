Велика Британія надаватиме Україні всю можливу підтримку, — віцеспікер парламенту

Про це заявив віцеспікер парламенту Великої Британії Сер Роджер Ґейл у етері Еспресо.

Він зазначив, що британці дуже добре розуміють, що хоробрі українці борються за демократію, і це не можна сприймати як належне, тому вони ніколи не здадуться. За словами Сера Роджера Ґейла, цю війну не можна програти, тому від Заходу, крім мілітарних, потрібні й політичні зусилля.

«Ідеться про демократію не лише України, а й усього західного світу — ось що зараз на кону. Я щиро переконаний, що зараз дуже багато сили зосереджено з боку України та союзників, щоб бути з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми також серйозно підходимо до цього питання та розуміємо, що ті, не вплутані у війну, але також боротимемося до останньої краплі не своєї крові. Тому зараз ми віримо у вас, ваш народ вашого президента та надаватимемо