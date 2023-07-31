В ООН повідомили про перехід до «епохи глобального кипіння»

У липні 2023 року був зафіксований найвищий рівень температури за всю історію метеорологічних спостережень. Про це повідомив генеральний секретар ООН, Антоніу Гутерріш, і він попередив, що це тільки початок нової ери зростання температур.

Раніше, середня температура липня становила приблизно 16 градусів Цельсія, але цього року вона збільшилася до 17 градусів. Кліматологи зазначають, що такі високі температури на Землі були зафіксовані лише приблизно 120 000 років тому.

Хоча Всесвітня метеорологічна організація ООН (СМО) ще не оголосила про новий температурний рекорд, чекаючи підсумків повного місяця, Антоніу Гутерріш вважає це зайвим. Він заявив: «Нам не потрібно чекати до кінця липня, щоб дізнатися про це».

Антоніу Гутерріш підкреслив, що зміна клімату є очевидною та жахливою, і це лише початок нової епохи глобального збільшення температур. Він порівняв ситуацію з епохою глобального потепління, вказуючи, що тепер наступає епоха глобального «кипіння», коли повітря стає недиханим, а спека стає невиносимою.

Вчені з Лейпцизького університету (Німеччина) також підтвердили результати попередніх досліджень про спекотний липень. Згідно з їх даними, середня глобальна температура зросла щонайменше на 0,2 градуса порівняно з липнем 2019 року, коли було зафіксовано попередній рекорд.