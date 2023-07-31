«Україну залишили в сірій зоні»: Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю Еспресо.

«Для мене це виглядало як повторення рішення Бухарестського саміту 2008 року в частині, що Україна зрештою стане членом НАТО. По суті Україну залишили в сірій зоні між повноправним членством у НАТО і тим, що вона все ще має кордон з Росією. Така невизначеність провокує російську агресію, і ми це уже бачили», — сказав Болтон.

За його словами, йдеться про військові втручання Росії у Молдову, на Кавказ, у Центральну Азію та двічі в Україну.

Ексрадник президента США з питань нацбезпеки також зазначив, що складність вступу України в НАТО, звичайно, полягає в тому, що російські війська перебувають на українській території. Однак, на його думку, «це не проблема України».

«Це проблема НАТО, адже вони ніколи раніше не приймали країну в такій ситуації. Тому я хотів би, щоб ми уникали публічних розбіжностей між союзниками. Я вважаю нас союзниками. Був кращий спосіб розв’язати це питання. Втім, це уже минуле», — наголосив Болтон.

Американський політик і дипломат вважає, що справжнє питання полягає в тому, аби продемонструвати Росії співпрацю США та України, а також показати рішучість українців перемогти у війні та повернути свої території.